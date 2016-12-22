«Газпром» определился с маршрутом поставок газа по «Турецкому потоку»

Речь, по данным «Коммерсанта», идет о Болгарии, Сербии, Венгрии и Словакии. Поставки в первые две страны через «Турецкий поток» «Газпром» собирается начать уже в 2020 году

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

«Газпром» выбрал маршрут поставок газа в Европу по второй нитке «Турецкого потока» через Болгарию, Сербию, Венгрию и Словакию. Об этом пишет в четверг газета «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы газотранспортных операторов этих стран.

Материалы были опубликованы в октябре—ноябре в рамках процедуры бронирования будущих мощностей (open season). Процедура предусмотрена законодательством Евросоюза (NC CAM) и нужна для строительства новых газопроводов, уточняет издание.

В Болгарию и Сербию газ пойдет с 2020 года, в Венгрию с 2021 года и в Словакию во второй половине 2022 года, пишет газета. «Булгартрансгаз» в декабре планирует провести аукцион на будущие мощности газопроводов на входе в болгарскую систему из Турции и на выходе в Сербию. Венгрия, Словакия и Австрия в октябре уже провели аукцион на бронирование новых мощностей с октября 2022 года на семь лет.

Со ссылкой на источники на рынке «Коммерсантъ» пишет, что «Газпром» собирается забронировать все предложенные мощности. От комментариев в монополии отказались.

В середине ноября глава МИД России Сергей Лавров в интервью сербской газете Telegraf подчеркивал, что «Турецкий поток» может быть проложен через территории Болгарии, Сербии и Венгрии. О такой же вероятности говорил минувшим летом и глава"Газпрома Алексей Миллер.