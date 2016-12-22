«Газпром» построил 95% морской части «Турецкого потока»

«Газпром» построил 95% морского участка газопровода «Турецкий поток» и 95% газопровода «Сила Сибири». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.

Суммарно по обеим ниткам «Турецкого потока» уложено 1775 км труб. Также завершено сооружение объектов берегового примыкания в районе Анапы, ведутся пусконаладочные работы, которые планируется завершить до конца года. В районе турецкого поселка Кыйыкей продолжается строительство приемного терминала.

Кроме того, уложено 2064 км труб на участке «Силы Сибири» от Якутии до российско-китайской границы. Двухниточный подводный переход газопровода через реку Амур готов на 90%, завершено протаскивание труб по обоим тоннелям, отмечается в сообщении.

В начале октября глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что компания обсуждает с китайскими партнерами возможность поставок газа по «Силе Сибири» сверх контрактного объема. В сентябре зампред правления компании Виталий Маркелов говорил, что «Газпрому» осталось достроить последние 40 км первой очереди газопровода. Для завершения работ на наиболее сложном 8-километровом участке необходимо дождаться наступления холодов, указал он.

В июне Миллер говорил, что газ по второй ветке «Турецкого потока» может пройти через Болгарию, Сербию и Венгрию в начале 2020 года.