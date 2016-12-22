Запуск «Турецкого потока» запланировали до конца 2019 года

Ввод в эксплуатацию газопровода «Турецкий поток» запланирован до конца 2019 года. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы к визиту президента России Владимира Путина в Стамбул.
Газопровод будет состоять из двух ниток мощностью 15,75 млрд куб. м каждая. Они пройдут по дну Черного моря. По первой нитке газ будет идти потребителям в Турции, а по второй его доставят в страны Южной и Восточной Европы.
Накануне «Газпром» сообщил, что построил 95% морского участка «Турецкого потока». В общей сложности уложили 1775 км труб. Компания также завершила строительство объектов берегового примыкания в районе Анапы. «Газпром» отмечал, что пусконаладочные работы планирует завершить до конца года. При этом в районе турецкого поселка Кыйыкей продолжается строительство приемного терминала.
В конце июня глава «Газпрома» Алексей Миллер рассказал, что в начале 2020 года газ по второй нитке «Турецкого потока» может пройти через территории Болгарии, Сербии и Венгрии. Он добавил, что эти страны приняли решение о развитии национальных газотранспортных сетей, соответствующих действующему энергетическому законодательству Евросоюза.