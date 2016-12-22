Huawei заморозила заказы у японского поставщика Yaskawa

Huawei заморозила все заказы, размещенные у японского поставщика Yaskawa Electric Corp., после ареста финдиректора китайской компании в Канаде и решения Токио исключить ее продукцию из госзакупок. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на президента Yaskawa Хироси Огасавару.

«Все виды капитальных сделок временно приостановлены, пока они [Huawei] разбираются», — сказал он, добавив, что в китайской компании все «перевернулось с ног на голову». Yaskawa поставляет Huawei промышленных роботов. Китайская компания отказалась от комментариев.

1 декабря в Ванкувере задержали финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу по подозрению в попытке обойти антииранские санкции. Задержанная попросила суд выпустить ее под залог из-за ухудшения состояния здоровья.

Вашингтон настаивал на ее экстрадиции, в связи с этим Китай выразил Соединенным Штатам протест и потребовал аннулировать ордер на арест финдиректора. 12 декабря суд отпустил Мэн Ваньчжоу под залог.