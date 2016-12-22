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СМИ сообщили о планах властей Японии исключить Huawei и ZTE из госзакупок
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СМИ сообщили о планах властей Японии исключить Huawei и ZTE из госзакупок
Бизнес, 07:29
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СМИ сообщили о планах властей Японии исключить Huawei и ZTE из госзакупок

Власти Японии ​планируют запретить китайским компаниям Huawei Technology и ZTE Corp. получать правительственные закупки из-за проблем с безопасностью. Об этом сообщает ​газета Yomiuri.

По данным издания, запрет объясняется борьбой с утечками конфиденциальных данных и кибератаками. Информацию подтвердили источники Reuters.

Собеседники рассказали агентству, что правительство не планирует называть конкретные компании при пересмотре правил госзакупок. Однако японские власти будут внедрять меры, направленные на укрепление безопасности, которые применяются к компаниям, сообщает Reuters.

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В начале мая газета The Wall Street Journal узнала у источников, что Белый дом планирует ограничить поступление в США китайского телекоммуникационного оборудования из-за вопроса национальной безопасности. По данным издания, под запрет могут в первую очередь попасть Huawei Technologies Co и ZTE Corp.

В августе CNN и Reuters со ссылкой на источники сообщали, что Национальный комитет Демпартии США призвал своих кандидатов, участвующих в промежуточных выборах в конгресс, не использовать смартфоны ZTE и Huawei.

Теги: Япония , Госзакупки , Huawei , ZTE
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