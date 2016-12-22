На Гавайях упал истребитель ВВС США

Принимающий участие в военных учениях Sentry Aloha американский истребитель Hawker Hunter упал в воду спустя несколько минут после вылета из международного аэропорта Гонолулу, штат Гавайи. Об этом сообщает ABC.

По его данным, 47-летнему пилоту удалось катапультироваться. Он был госпитализирован в тяжелом состоянии. При этом телеканал не сообщает, был ли пострадавший единственным находившимся на борту.

Истребитель упал в воду недалеко от острова Оаху. Все вылетающие из аэропорта гражданские и транспортные рейсы задерживались в качестве меры предосторожности, отметил телеканал.

В ночь на 6 декабря после крушения истребителя F/А-18 и самолета-заправщика KC-130 у берегов Японии были найдены двое американских военнослужащих, один из них погиб.