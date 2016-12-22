В Египте разбился произведенный в России истребитель МиГ-29М

Египетские ВВС потеряли один из купленных в России истребителей МиГ-29М в результате крушения. Поставки российских самолетов из этой партии в Египет начались в апреле

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В Египте при выполнении тренировочного полета разбился истребитель МиГ-29М российского производства, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ОАК. Египетские ВВС получили его в 2018 году.

«Мы располагаем оперативной информацией об аварии МиГ-29М ВВС Египта. В ближайшее время наши технические специалисты отправятся в Египет для помощи в расследовании происшествия», — сообщили в корпорации.

Ранее о крушении со ссылкой на источники сообщал «Коммерсантъ». Собеседник издания уточнил, что причиной инцидента могли стать либо технические неполадки (отказ системы управления), либо ошибка пилота. Сам летчик успел катапультироваться перед катастрофой. Расследование случившегося будет вести специальная комиссия ВВС Египта.

Пакет контрактов в военно-технической сфере на сумму примерно в $3,5 млрд Москва и Каир подписали еще в 2014 году. В рамках контракта в Египет должны вестись поставки российских систем противовоздушной обороны, артиллерии, стрелкового оружия, а также авиации. Первые истребители МиГ-29М поступили в Египет в апреле 2018 года. В соответствии с планом, Каир должен получить 46 таких машин.