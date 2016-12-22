Самолет-заправщик и истребитель США потерпели крушение над морем у Японии

Самолет заправки KC-130 и истребитель-бомбардировщик F/A 18 Корпуса морской пехоты США потерпели крушение в небе у побережья Японии. На их борту находились семеро американских военных. Пока что сообщается о спасении одного из них

Транспортный самолет C-130, KC-130 — его модификация, предназначенная для дозаправки самолетов (Фото: Gleb Garanich / Reuters)

Два воздушных судна Корпуса морской пехоты США потерпели крушение над морем во время заправки недалеко от японского побережья, объявлена поисковая операция. Об этом сообщают NBC и Reuters со ссылкой на чиновника.

Речь идет о самолете-заправщике KC-130 и истребителе-бомбардировщике F/A 18. На борту обоих самолетов находились семь человек.

Позднее Корпус морской пехоты США сообщил в Twitter, что крушение самолетов произошло около 2:00 по местному времени. «Обстоятельства аварии в данный момент расследуются», — говорится в сообщении.

По данным NBC, на борту KC-130 находились пятеро морпехов, двое на борту F/A 18. Оба самолета взлетели с авиабазы в Ивакуни.

Reuters со ссылкой на источник сообщает, что пока что неизвестно, как произошла авария, но никто не подозревают экипажи в нарушении правил безопасности.

Около 9:00 по местному времени спасателям удалось найти одного морпеха, об этом сообщает NBC со ссылкой на японскую береговую охрану.

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