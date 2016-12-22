Военный из США погиб после крушения истребителя и заправщика в Японии

После крушения истребителя F/А-18 и самолета-заправщика KC-130 у берегов Японии были найдены двое американских военнослужащих, один из них погиб, сообщает Корпус морской пехоты США в Facebook.

Причина смерти не уточняется. Состояние другого найденного оценивается как хорошее. Поиски еще пяти человек продолжаются.

Авария произошла во время заправки в ночь на 6 декабря, оба самолета упали в море. Сообщалось, что они вылетели с авиабазы Ивакуни в японской префектуре Ямагути. В Корпусе морской пехоты начали расследование инцидента. По данным источника Reuters, пока о причинах аварии не известно, но власти не считают, что экипажи намеренно нарушили правила безопасности.

Одного из военнослужащих нашли примерно в 09:00 по местному времени (03:00 мск), его обнаружили Морские силы самообороны Японии, позже его доставили в в ближайший город, где его осмотрели медики.

Это уже третий инцидент с американскими военными самолетами в Японии за последние несколько месяцев. В июне в префектуре Окинава разбился истребитель F-15, в ноябре там же рухнул в море истребитель F/А-18.