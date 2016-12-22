Еврокомиссар попросил отпустить Сенцова для вручения премии Сахарова

Еврокомиссар по вопросам расширения политики и добрососедства Йоханнес Хан призвал освободить осужденного в России за подготовку терактов украинского режиссера Олега Сенцова и дать ему возможность получить правозащитную премию имени академика Сахарова, которую ему присудил Европарламент. Об этом Хан написал в Twitter.

«Приговоренный к 20 годам тюрьмы он не сможет получить приз лично. Поэтому я повторяю, дайте Сенцову получить [премию] Сахарова», — написал Хан. Он также выложил фото, на котором держит табличку с хэштегом # LetSentsovGetSakharov.

В конце октября комитет Европарламента присудил осужденному украинскому режиссеру премию Сахарова «За свободу мысли», в разные годы ее лауреатами становились президент ЮАР Нельсон Мандела и российские правозащитники Людмила Алексеева, Олег Орлов, Сергей Ковалев и другие. Церемонию награждения проводят 12 декабря в Страсбурге, сумма премии составляет €50 тыс.

«Режиссер Олег Сенцов стал символом проводимой в России и во всем мире борьбы за свободу политзаключенных», — сказал тогда председатель Европарламента Антонио Таяни.

В 2015 году Сенцова приговорили к 20 годам тюремного заключения за подготовку терактов в Крыму. В мае 2018-го он объявил голодовку и 125 дней продержался без пищи и потерял за это время 20 кг. Режиссер требовал освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в России. Себя он в этот список не включил. 6 октября голодовка прекратилась, свое решение Сенцов объяснил тем, что его могут начать кормить принудительно.