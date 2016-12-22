Сенцова решили перевести из медчасти в отряд колонии

Состояние здоровья отбывающего 20-летний срок украинского режиссера, проведшего многодневную голодовку, стабильное, считают в пресс-службе ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу

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Украинского режиссера Олега Сенцова, приговоренного к 20 годам в колонии по обвинению в подготовке терактов, решили перевести из медчасти в отряд, поскольку у него нет серьезных проблем со здоровьем. Об этом сообщили РБК в пресс-службе управления ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу.

«По результатам внеплановых медицинских осмотров, обследований и лабораторных показателей состояние здоровья осужденного Сенцова оценивается как удовлетворительное, отрицательной динамики не наблюдается», — сказала начальник пресс-службы Тамила Дзись.

Она добавила, что Сенцов будет переведен из медицинской части учреждения в отряд для дальнейшего отбывания наказания «в соответствии с рекомендациями лечащего врача».

«Контроль за состоянием его здоровья будет продолжен согласно указаниям врачей-специалистов», — добавила она.​

С середины мая по октябрь режиссер держал голодовку. Он потребовал освободить «всех украинских политзаключенных», находящихся в России. В начале октября замдиректора ФСИН Валерий Максименко сообщил, что Сенцов решил добровольно прекратить голодовку. За все время без пищи заключенный потерял 12 кг, уточнил он, однако, по данным самого Сенцова, он потерял 20 кг. Режиссер объяснил, что решил прекратить голодовку из-за перспективы принудительного кормления.