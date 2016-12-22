Порноактрису обязали оплатить Трампу часть расходов на адвокатов

Окружной суд Лос-Анджелеса обязал порноактрису Стеффани Клиффорд (Сторми Дэниэлс) возместить адвокатам президента Дональда Трампа издержки на адвокатов в размере $293 тыс. Об этом сообщает телеканал CNBC.

Адвокат Трампа Чарльз Хардер потребовал в начале декабря от Дэниэлс около $800 тыс. Он заявил, что суд обязал порноактрису выплатить около 75% от требуемой им суммы. Издержки были рассчитаны из почасовой оплаты трех адвокатов Трампа на заседаниях. Хардер в процессе против Дэниэлс обходится президенту США в $864 за час, а два других адвоката — в $307 и $756.

Адвокат Дэниэлс Майкл Авенатти заявил, что его клиент не станет платить назначенную судом компенсацию, так как часть обвинений его клиентки в отношении Трампа все еще не снята.

Дэниэлс в марте 2018 года подала на Трампа в суд. Она заявила что договоренность о неразглашении сведений по поводу ее связи с политиком недействительна. Дэниэлс сообщила, что Трамп перед выборами 2016 года через своего адвоката Майкла Коэна передал ей $130 тыс. Порноактриса настаивает, что подпись под соглашением о неразглашении Трамп не поставил. Президент называл эти обвинения ложными, однако Коэн признался в суде, что делал от лица Трампа выплаты за молчание Дэниэлс и еще одной женщине. Трамп утверждал, что не знал о совершении выплат и не руководил переводом средств. В октябре суд отклонил иск Дэниэлс против Трампа о клевете.