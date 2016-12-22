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Юристы Трампа потребовали от порноактрисы $800 тыс.
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Юристы Трампа потребовали от порноактрисы $800 тыс.
Общество, 08:15
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Юристы Трампа потребовали от порноактрисы $800 тыс.

Адвокаты американского президента Дональда Трампа обратились в суд с иском о возмещении судебных и юридических издержек в размере около $800 тыс. к порноактрисе Стефани Клиффорд, известной по своему псевдониму Stormy Daniels. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на судебные документы.

Защитник интересов главы государства в своем заявлении в суд отметил, что его фирма потратила более 500 часов на то, чтобы отстаивать позицию Трампа в деле о клевете против Клиффорд, судебные издержки при этом составили $390 тыс. Адвокат просит назначить равнозначные понесенным издержкам выплаты со стороны порноактрисы, чтобы избежать «повторных исков и явно необоснованного распространения порочащих сведений».

«Такие действия практически беспрецедентны в американской юридической истории. Клиффорд не только выдвинула необоснованные обвинения в распространении порочащих сведений против действующего президента Соединенных Штатов, но также вместе со своим адвокатом ведет публичную рекламную кампанию», — подчеркнул адвокат.

Защитник порноактрисы Майкл Авенатти считает, что требования стороны Трампа «абсурдны и возмутительны». «Вы не можете просто выбрать какое-то число из воздуха, попытаться подчинить моего клиента Дональду Трампу и запугать ее», — заявил Авенатти в разговоре с телеканалом.

Клиффорд судится с Трампом по иску о клевете с марта этого года. Ее претензии связаны с договоренностью о неразглашении данных о ее интимной связи с президентом. По ее словам, Трамп оклеветал ее в апреле, когда написал на своей странице в Twitter о том, что актриса участвует в мошенничестве из-за обнародования составленного по ее рассказу портрета человека, который ей угрожал, чтобы она молчала о своей связи с американским лидером. Клиффорд подчеркивала, что Трамп документ не подписал, из-за чего его нельзя считать действительным.

Теги: Дональд Трамп , американская актриса , судебный иск
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