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Суд отклонил иск порноактрисы против Трампа о клевете
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Суд отклонил иск порноактрисы против Трампа о клевете
Общество, 07:35
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Суд отклонил иск порноактрисы против Трампа о клевете

Федеральный суд отклонил иск порноактрисы Стефани Клиффорд о клевете, который она подала против президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN.

«Суд согласен с аргументом господина Трампа, потому что этот твит представляет собой «риторическую гиперболу», обычно связанную с политикой и публичным дискурсом в Соединенных Штатах. Первая поправка защищает этот тип риторического заявления», — сказал судья.

В марте Клиффорд подала в суд на Трампа в связи с претензиями по соглашению о неразглашении информации о ее интимной связи с президентом США. По ее словам, адвокат Трампа Майкл Коэн заплатил ей в 2016 году $130 тыс. за молчание, однако на документе не было подписи президента.

Впоследствии она рассказала в эфире CNN, что в 2011 году ей поступали угрозы. По ее словам, незнакомец подошел к ней и потребовал «оставить Трампа в покое». Трамп в ответ назвал ее слова «скетчем», который повествует о «несуществующем человеке». «Плохая работа, которой занимаются фейк-ньюс медиа для дураков», — писал он. В связи с высказываниями президента Клиффорд подала на него в суд.

Теги: Дональд Трамп , Twitter
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