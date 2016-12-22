Львовские депутаты попросили Порошенко закрыть генконсульство России

Львовский областной совет принял обращение к президенту Украины Петру Порошенко и МИД страны, попросив закрыть генеральное консульство России во Львове. Об этом сообщает УНИАН.

«Уверены, что такие действия приведут к улучшению политической ситуации в регионе», — говорится в обращении.

Депутаты отметили, что закрытие генконсульства также значительно уменьшит социальную напряженность в регионе и «провокации, совершаемые агентами разведки и ФСБ России против людей, памятников украинской государственности, а также памятников выдающимся борцам за независимость Украины».

26 ноября у здания генконсульства России во Львове собрались активисты в связи с ситуацией у Керченского пролива и подожгли шины. В этот же день активисты устроили акцию протеста у здания российского посольства в Киеве, закидав его дымовыми шашками.

Накануне, 25 ноября российские пограничники задержали три украинских военных корабля у Керченского пролива. По данным ФСБ, украинские военнослужащие вошли в территориальные воды России без разрешения и игнорировали требования остановиться. Находившихся на кораблях моряков арестовали и отправили в московские СИЗО. Им предъявили обвинение в незаконном пересечении границы.

При этом Киев заявляет, что уведомлял российскую сторону о проходе кораблей. Президент Украины Петр Порошенко ввел военное положение в десяти областях страны до 26 декабря.