Здание Европарламента в Страсбурге закрыли из-за стрельбы

Европейский парламент в Страсбурге закрыли из-за стрельбы возле рождественской ярмарки. Об этом сообщила парламентарий Ева Кайли в своем аккаунте в Twitter.

«В качестве меры предосторожности было принято решение закрыть здание Европейского парламента в Страсбурге», — написала она.

Стрельба в центре Страсбурга произошла накануне около рождественской ярмарки. По данным местный властей, в результате погибли два человека и еще 12 пострадали. При этом шесть из них находятся в тяжелом состоянии. По данным BFMRV, число жертв достигло четырех человек.

Правоохранительные органы опознали стрелявшего. Им оказался 29-летний уроженец Страсбурга. По данным France Info, его должны были арестовать утром 11 декабря по подозрению в убийстве, однако полиция не застала его дома. В ходе спецоперации стрелка ранили, однако еще не задержали.

Как рассказали в пресс-службе президента Франции, Эмманюэль Макрон получает информацию о ситуации в Страсбурге. Он также поручил министру внутренних дел страны Кристофу Кастанеру выехать на место происшествия. Министр сообщил в своем аккаунте в Twitter, что прибыл в Страсбург.