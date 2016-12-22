В Киеве инициировали выход из соглашения о сотрудничестве разведслужб СНГ

Служба внешней разведки Украины начала процедуру выхода из соглашения о сотрудничестве органов безопасности и разведслужб СНГ по поручению президента страны Петра Порошенко. Об этом сообщается на сайте СВР страны.
«Участие украинской разведки в этом договоре наряду с российскими спецслужбами является абсурдной учитывая вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины, которая длится уже пятый год», — отмечается в сообщении.
При этом СВР Украины заявляет, что продолжит работу с партнерами по евроатлантическому разведывательному сообществу, «направленную на выявление и нейтрализацию деструктивной деятельности российских спецслужб». Соглашение о сотрудничестве разведслужб стран-участниц СНГ было заключено в 1992 году.
Президент Украины Петр Порошенко 10 декабря подписал закон о прекращении договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией, вступившего в силу в 1999 году. Он добавил, что не отменял соглашение ранее, чтобы использовать его как правовое основание в исках против России, подаваемых в международные инстанции. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение не продлевать договор является неуважением к народу Украины.
По данным опроса, проведенного телеканалом NewsOne, 93% украинцев посчитали непродление договора о сотрудничестве с Россией более выгодным Москве, чем Киеву. При этом только 7% респондентов считают, что прекращение соглашения выгодно Украине.