Премия РБК 2018
ТелеканалГазетаЖурналРБК+ProQuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,42 65,55 EUR Нал. 76,33 74,36 USD Бирж. 66,35 -0,29 EUR Бирж. 75,15 -0,52 USD ЦБ. 66,50 +0,26 EUR ЦБ. 75,62 -0,09 EUR/USD 1,13 -0,00 BTC/USD Бирж. 3431,90 -69,10 IMOEX 2394,26 -0,11% RTSI 1134,71 -0,16% Brent 60,95 -0,36% DJIA 24370,24 -0,22% Nasdaq 7031,83 +0,16%
В Киеве инициировали выход из соглашения о сотрудничестве разведслужб СНГ
Лента новостей
В Киеве инициировали выход из соглашения о сотрудничестве разведслужб СНГ 02:58, Политика «Жемчужную реку» обвинили в продаже туристам фальшивых авиабилетов 02:26, Общество Здание Европарламента в Страсбурге закрыли из-за стрельбы 02:16, Общество Число погибших при стрельбе в Страсбурге увеличилось до четырех 01:38, Политика Появились кадры с места стрельбы в Страсбурге 01:35, Общество Елисейский дворец отреагировал на стрельбу в Страсбурге 00:58, Общество Космонавты нашли отверстие в корпусе «Союза» 00:46, Общество Власти Франции подтвердили сообщения о двух жертвах стрельбы в Страсбурге 00:30, Общество Число пострадавших от стрельбы в Страсбурге превысило 10 человек 00:04, Общество Минтруд решил ускорить введение электронных трудовых книжек 00:01, Экономика Медведев назвал «эру судов» способом достичь идеала в развитии России 00:01, Политика Тысяча и одна идея для дизайна и ремонта квартиры 11 дек, 23:58, РБК и Whirlpool Суд в США перенес слушание о признании Бутиной вины на 13 декабря 11 дек, 23:40, Политика Европейский газ для Украины подорожал до рекордных за три года значений 11 дек, 23:32, Экономика Михельсон заявил о давлении Запада на Норвегию из-за российского газа 11 дек, 23:29, Бизнес В Кировской области сошли с рельсов десятки вагонов с рудой 11 дек, 23:21, Общество «Локомотив» вылетел из еврокубков после поражения от «Шальке» 11 дек, 23:15, Спорт Экс-помощника Суркова назначили заместителем главы Минкомсвязи 11 дек, 23:05, Технологии и медиа В центре Страсбурга произошла стрельба 11 дек, 23:01, Политика МИД счел «лихими» слова Помпео о переброшенных в Венесуэлу Ту-160 11 дек, 22:14, Политика Минэнерго поддержало идею внедрения «умных» счетчиков на газ 11 дек, 22:07, Технологии и медиа В Бразилии четыре человека погибли при стрельбе в храме 11 дек, 21:45, Общество В «РЕСО-Гарантии» ответили на объявление Киевом в розыск главы компании 11 дек, 21:21, Общество ФСБ и МВД провели обыски в здании ФАС в Москве 11 дек, 21:03, Политика Путин продлил заморозку накопительной пенсии еще на год 11 дек, 21:01, Экономика Госдеп внес Россию в число нарушающих свободу вероисповедания стран 11 дек, 20:58, Политика Лига чемпионов по футболу. «Шальке» — «Локомотив». Онлайн 11 дек, 20:55, Спорт Место под елкой: что будет с криптовалютами под Новый год 11 дек, 20:53, РБК и EXMO
В Киеве инициировали выход из соглашения о сотрудничестве разведслужб СНГ
Украинский кризис, 02:58
0
В Киеве инициировали выход из соглашения о сотрудничестве разведслужб СНГ

Служба внешней разведки Украины начала процедуру выхода из соглашения о сотрудничестве органов безопасности и разведслужб СНГ по поручению президента страны Петра Порошенко. Об этом сообщается на сайте СВР страны.

«Участие украинской разведки в этом договоре наряду с российскими спецслужбами является абсурдной учитывая вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины, которая длится уже пятый год», — отмечается в сообщении.

При этом СВР Украины заявляет, что продолжит работу с партнерами по евроатлантическому разведывательному сообществу, «направленную на выявление и нейтрализацию деструктивной деятельности российских спецслужб». Соглашение о сотрудничестве разведслужб стран-участниц СНГ было заключено в 1992 году.

В МИДе назвали цель отказа Киева от продления договора о дружбе с Россией
Политика

Президент Украины Петр Порошенко 10 декабря подписал закон о прекращении договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией, вступившего в силу в 1999 году. Он добавил, что не отменял соглашение ранее, чтобы использовать его как правовое основание в исках против России, подаваемых в международные инстанции. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение не продлевать договор является неуважением к народу Украины.

По данным опроса, проведенного телеканалом NewsOne, 93% украинцев посчитали непродление договора о сотрудничестве с Россией более выгодным Москве, чем Киеву. При этом только 7% респондентов считают, что прекращение соглашения выгодно Украине.

Теги: СВР , Украина , договор
Главное
Палата представителей приняла резолюцию против «Северного потока-2» Политика
Материалы по теме
Порошенко подписал закон о прекращении договора о дружбе с Россией Политика
Верховная рада поддержала расторжение договора о дружбе с Россией Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter