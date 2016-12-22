В МИД назвали цель отказа Киева от продления договора о дружбе с Россией

Нынешнее украинское руководство решило не продлевать договор о дружбе с Россией, чтобы улучшить свой рейтинг перед президентскими выборами 2019 года заявил в интервью газете «Известия» замглавы российского МИД Григорий Карасин.

«Совершенно очевидно, что сделано это властями в Киеве с явным расчетом хоть как-то улучшить собственные крайне низкие рейтинги в свете предстоящих в 2019 году очередных президентских выборов», — сказал Карасин.

В январе 2018 года в Верховной раде был поставлен вопрос о денонсации договора о дружбе с Россией 1997 года. Президент Украины Петр Порошенко в сентябре утвердил подготовку разрыва соглашения, мотивировав это тем, что в свете происходящих с 2014 года, в частности, присоединения Крыма к России и войны на юго-востоке Украины он стал «анахронизмом». Действие договора оканчивается 1 апреля 2019 года и утрачивает силу в случае если одна из его сторон решит не продлевать соглашение. Москва раскритиковала действия Киева и назвала их «зачисткой правовой базы между странами». В МИД России подчеркнули, что разрыв договора наносит вред в первую очередь самой Украине.