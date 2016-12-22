Украинцы сочли прекращение договора о дружбе выгодным для России

Большинство украинцев считает, что прекращение договора о дружбе и сотрудничестве с Россией более выгодно Москве, чем Киеву. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного телеканалом NewsOne.

Только 7% респондентов посчитали, что непродление договора полезно для Киева. Остальные 93% опрошенных сочли, что это выгодно скорее России. В опросе приняли участие более 10 тыс. человек.

Во вторник, 11 декабря, закон о прекращении действия договора о дружбе был опубликован в официальном издании Верховной рады «Голос Украины». Согласно ему действие соглашения будет прекращено с 1 апреля 2019 года.

Президент Украины Петр Порошенко назвал решение не продлять договор частью стратегии Киева «на окончательный разрыв с колониальным прошлым». В Кремле увидели в прекращении договора неуважение к народу Украины.