Суд в США перенес слушание о признании Бутиной вины на 13 декабря

Суд в США перенес слушание дела россиянки Марии Бутиной, которая планирует признать свою вину, на 13 декабря. Об этом сообщает Reuters.
Ранее защита Бутиной заявила, что арестованная по подозрению в связях со спецслужбами россиянка попросила провести слушание, связанное со сделкой со следствием. По словам адвокатов, она может признать вину.
Телеканал ABC сообщал, что Бутина согласилась признать себя виновной в сговоре с российским чиновником целью работы иноагентом без лицензии. По данным телеканала, слушание должно было состояться 12 декабря. Отец россиянки Валерий Бутин подтвердил РБК, что она планирует пойти на сделку со следствием.
При этом президент России Владимир Путин рассказал, что после ареста Бутиной в США расспросил о ней руководство российских спецслужб. По словам Путина, «никто вообще о ней ничего не знает».
Бутину задержали в середине июля по обвинению в сговоре с целью работы иноагентом без лицензии, а также в реальной работе иноагентом.