ABC узнал о решении Бутиной признать вину по одному из пунктов обвинения

По данным телеканала ABC россиянка Мария Бутина намерена признать вину в сговоре с целью работы в США на российского чиновника. Следующее заседание суда по ее делу пройдет 12 декабря.

Мария Бутина на акции в защиту прав граждан на ношение оружия и самооборону на площади Краснопресненской заставы в 2013 году (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Арестованная в США россиянка Мария Бутина признала себя виновной в сговоре с целью работы иностранным агентом без лицензии и согласилась сотрудничать со следствием, сообщает телеканал ABC со ссылкой на копию документа, который планируется направить в суд.

В нем, в частности, говорится, что россиянка, а также неназванный американец «сговорились с российским чиновником и по меньшей мере еще одним человеком чтобы Бутина действовала в США под руководством российского чиновника», не уведомив об этом генпрокурора страны.

Как отмечает ABC со ссылкой на источники, американцем в данном случае может быть политический активист-республиканец Пол Эриксон, бывший член Американской стрелковой ассоциации (NRA), а под описание российского чиновника, по мнению телеканала, подходит экс-сенатор Александр Торшин, помощницей которого работала в России Бутина, после работы в Софеде он стал заместителем главы Центробанка и покинул этот пост 30 ноября.

Максимальное наказание по статье о сговоре предполагает до пяти лет лишения свободы, следующее заседание суда по делу Бутиной пройдет 12 декабря. Отец россиянки, Валерий Бутин заявил RT, что не располагает сведениями о заключении сделки со следствием.

Бутину задержали в июле, ее обвиняют как в сговоре с целью стать иностранным агентом без лицензии, реальной работе иноагентом, нарушении законов о лоббировании и «инфильтрации» в американскую политику с целью продвижения интересов России.

МИД России считает обвинения сфабрикованными, сама россиянка ранее не признавала свою вину.