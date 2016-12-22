Матвиенко раскритиковала переход на цифровое телевидение «вдогонку»

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в рамках правительственного часа на пленарном заседании 11 декабря выступила со словами критики в адрес кабмина за недостаточную подготовленность к переходу на цифровое телевидение.

«Дискуссий много, но надо было подготовиться к этому заранее. Программа «Цифровое телевидение» готовится четыре последних года, у вас было четыре года, чтобы проанализировать, пустить волонтеров, посчитать, оценить, сколько нужно денег, найти ресурсы, реализовать, — а вы сейчас, вдогонку. Ну, догоняйте. Будет под жестким контролем Совета Федерации», — сказала она (цитата по «Ведомостям»).

Отвечая на заявление Матвиенко, глава Минкомсвязи Константин Носков отметил, что негативный эффект после перехода с аналогового вещания на цифровое телевидение оценивается в 1,5% (1,2 млн) домохозяйств, которые сейчас не готовы к этим изменения, передает ТАСС.

При этом он указал на проведенный в Тверской области эксперимент, где аналоговое вещание было отключено 3 декабря. По его словам, опыт продемонстрировал оперативную реакцию сотрудников ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС) на проблемы и неполадки, возникающие у жителей региона.

В свою очередь вице-премьер Максим Акимов заявил, что и Минкомсвязи, и региональные власти, и РТРС еженедельно проводят мониторинг ситуации по вопросу перехода на цифровое телевидение. «Мы без вещания, двигаясь от месяца к месяцу, никого не оставим», — сказал Акимов.

В завершении дискуссии Матвиенко предложила выбрать конец первого полугодия 2019 года дедлайном, когда в стране не останется ни одного домохозяйства без доступа к цифровому телевидению. Носков и Акимов заверили, что к этому времени цикл перехода на «цифру» будет успешно завершен.

10 декабря Минкомсвязи опубликовало график отключения аналогового телевещания; начало первого этапа назначено на 11 февраля будущего года. В рамках первого этапа переход будет осуществлен в Магаданской, Рязанской, Тульской, Ульяновской и Ярославской областях.

Второй этап начнется 15 апреля. Тогда на «цифру» перейдут Амурская, Ивановская, Кемеровская, Кировская, Костромская, Курганская, Липецкая, Московская, Новгородская, Сахалинская и Тюменская области, а также Москва, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Калмыкия, Мордовия, Удмуртия, Чувашия, Ставропольский край и Ямало-Ненецкий автономный округ.



Третий этап начнется 3 июня, когда отключать аналоговое вещание начнут во всех оставшихся регионах.