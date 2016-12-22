В России впервые посчитают телезрителей в селах

Mediascope до конца года впервые измерит всю телевизионную аудиторию одного из регионов, включая жителей небольших городов и сел. Исследование пройдет в Тверской области, которая первой перейдет с аналогового на цифровое вещание

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Власти и телеканалы проанализируют, как переход с аналогового на цифровой стандарт телевещания отразится на просмотре населением ТВ в пилотном регионе — Тверской области. Такие данные предоставит исследовательская компания Mediascope, имеющая статус уполномоченного Роскомнадзором измерителя телевизионной аудитории. О специальном проекте Mediascope в Тверской области РБК рассказали федеральный чиновник и представители двух телевизионных холдингов.

До сих пор все телеизмерения в России ограничивались городами с населением более 100 тыс. человек. Это обусловлено тем, что рекламодатели считают коммерчески привлекательной только телевизионную аудиторию, проживающую в крупных городах. Но в 2019 году в стране начнется поэтапное отключение аналогового телевещания, на смену которому приходит «цифра».

Тверская область стала пилотным регионом: вещание в «цифре» 20 обязательных общедоступных каналов началось 9 ноября, аналоговый сигнал планируют отключить 3 декабря. Один из собеседников РБК говорит, что на примере Тверской области «власти хотят посмотреть, как население перенастроит свои телевизоры на «цифру», чтобы в феврале продолжить отключение «аналога» в других регионах».

Измерения Mediascope должны, в частности, показать, что происходит с телесмотрением в новом стандарате. «Переход на цифровое ТВ для нас, больших вещателей, — это вызов. Вызов с необходимостью удержать аудиторию в тот момент, когда в домохозяйстве появится больше каналов, вещающих в хорошем качестве», — заявлял во вторник, 13 ноября, на Национальном рекламном форуме заместитель гендиректора ВГТРК Александр Нечаев. По его словам, если телеканалы «более или менее» представляют себе, как все устроено в больших городах, то по поводу малых городов с населением до 50 тыс. человек у вещателей «мало информации».

Директор по телевизионным исследованиям Mediascope Ксения Ачкасова подтвердила РБК, что компания выбрала Тверскую область для тестирования своих измерений во всех населенных пунктах. Таким образом, впервые уже в этом декабре будут измерены телевизионные предпочтения жителей небольших городов и сел. О том, что Mediascope собирается расширить географию измерений, компания объявляла еще весной.

В городах с населением от 100 тыс. человек Mediascope изучает телесмотрение при помощи специальных приборов — пиплметров. Для этого в крупных городах исследователь выбрал 5,4 тыс. домохозяйств (в целом это 13,5 тыс. человек), где при помощи приборов фиксируется, когда, какой канал и сколько времени смотрел каждый член семьи. Полученные данные отражают телевизионные предпочтения всех жителей городов крупных городов старше четырех лет.

Сколько респондентов будет отобрано для расширенных измерений в Тверской области, Ачкасова не уточнила. Собеседник РБК в одном из телевизионных холдингов полагает, что для достоверных соответствующих международным стандартам данных Mediascope необходимо отобрать в Тверской области минимум 300 домохозяйств в 50 разных населенных пунктах (в том числе в селах).

Исследовательский проект в Тверской области будет профинансирован самой компанией, утверждают в Mediascope. В 2017 году выручка по РСБУ АО «Медиаскоп», головной компании измерителя, составила, по информации СПАРК, почти 2 млрд руб., прибыль от основной деятельности — 227 млн руб.