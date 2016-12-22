Медведев объявил о поэтапном отключении аналогового телевещания

Кабмин отказался от идеи отключить по всей стране аналоговое вещание в середине января — процесс начнется в феврале и займет полгода

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На заседании правительства в четверг, 15 ноября, было принято решение о поэтапном отключении аналогового телевещания, передает корреспондент РБК. Об этом заявил глава правительства Дмитрий Медведев.

«Окончательный переход на цифровой формат (телевещания) будет поэтапным, он начинается с февраля следующего года, продлится полгода. Нужно будет определить этапы перехода, порядок тех регионов, где будет запускаться цифровое телевидение в полном объеме, в тестовом режиме», — заявил он.

На смену «аналогу» приходит более современный цифровой формат. В соответствие с принятой еще в 2008 году федеральной целевой программой «Развитие телерадиовещания на 2009-2018 годы» в России была построена инфраструктура для распространения цифрового сигнала, который будет доступен 98,1% населения страны.

Изначально планировалось, что аналоговый сигнал будет отключен по всей стране в середине январе. Однако в последние месяцы в целесообразности такого решения появились сомнения. Как сообщал РБК, по экспертным оценкам, представленным в Минпромторг, от 13,5 до 30,6% всех используемых в стране телевизоров способны принимать только аналоговый сигнал. Во ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (обеспечивает техническое распространение и аналогового, и цифрового телесигнала) признавали, что к переходу на «цифру» готово 82% домохозяйств. Оставшимся 18% необходимо будет приобрести либо новый телевизор, либо специальную цифровую приставку стоимостью 0,8-2 тыс. руб.

В результате было решено проводить отключение аналогового сигнала постепенно. Замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин рассказывал РБК о том, что сначала «аналог» отключат в регионах, которые полностью готовы к переходу на «цифру», затем — в тех, где отключать «аналог» зимой нецелесообразно из-за климатических условий, и наконец, от «аналога» откажутся во всех остальных регионах. Процесс, таким образом, растянется на полгода.