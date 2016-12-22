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Медведев объявил о поэтапном отключении аналогового телевещания
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Медведев объявил о поэтапном отключении аналогового телевещания
Технологии и медиа, 12:35
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Медведев объявил о поэтапном отключении аналогового телевещания
Кабмин отказался от идеи отключить по всей стране аналоговое вещание в середине января — процесс начнется в феврале и займет полгода
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

На заседании правительства в четверг, 15 ноября, было принято решение о поэтапном отключении аналогового телевещания, передает корреспондент РБК. Об этом заявил глава правительства Дмитрий Медведев.

«Окончательный переход на цифровой формат (телевещания) будет поэтапным, он начинается с февраля следующего года, продлится полгода. Нужно будет определить этапы перехода, порядок тех регионов, где будет запускаться цифровое телевидение в полном объеме, в тестовом режиме», — заявил он.

На смену «аналогу» приходит более современный цифровой формат. В соответствие с принятой еще в 2008 году федеральной целевой программой «Развитие телерадиовещания на 2009-2018 годы» в России была построена инфраструктура для распространения цифрового сигнала, который будет доступен 98,1% населения страны.

Изначально планировалось, что аналоговый сигнал будет отключен по всей стране в середине январе. Однако в последние месяцы в целесообразности такого решения появились сомнения. Как сообщал РБК, по экспертным оценкам, представленным в Минпромторг, от 13,5 до 30,6% всех используемых в стране телевизоров способны принимать только аналоговый сигнал. Во ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (обеспечивает техническое распространение и аналогового, и цифрового телесигнала) признавали, что к переходу на «цифру» готово 82% домохозяйств. Оставшимся 18% необходимо будет приобрести либо новый телевизор, либо специальную цифровую приставку стоимостью 0,8-2 тыс. руб.

В результате было решено проводить отключение аналогового сигнала постепенно. Замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин рассказывал РБК о том, что сначала «аналог» отключат в регионах, которые полностью готовы к переходу на «цифру», затем — в тех, где отключать «аналог» зимой нецелесообразно из-за климатических условий, и наконец, от «аналога» откажутся во всех остальных регионах. Процесс, таким образом, растянется на полгода.

20 доступных всем каналов

В рамках перехода на цифру Российская телевизионная и радиовещательная сеть построила инфраструктуру для распространения двух цифровых мультиплексов — пакета каналов, вещающих на одной частоте. Они должны быть доступны 98,1% населения страны. Оставшиеся смогут смотреть телевизор благодаря спутниковым тарелкам.

В первый мультиплекс входят «Первый канал», «Россия 1», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», НТВ, «Пятый канал», «Матч ТВ», «ТВ Центр» и Общественное российское телевидение. Инфраструктура этого мультиплекс был построен на государственные деньги, и оно же субсидирует этим каналам вещание в «цифре» в городах с населением менее 100 тыс. человек. В проекте бюджета на 2019 год для семи каналов первого мультиплекса эти субсидии определены в 7,1 млрд руб. Для тех каналов ВГТРК и Общественного российского телевидения эти дотации объединены с субсидиями на контент.

Второй мультиплекс — коммерческий. В него вошли СТС, «Домашний», ТНТ, ТВ3, «Пятница», РЕН ТВ, «Звезда», «Муз ТВ», «Мир» и «Спас». Эта инфраструктура строилась на деньги самих вещателей, которые оплачивают цифровой сигнал. Каждый канал второго мультиплекса должен будет в 2019 году заплатить РТРС за распространение в «цифре» около 1,3 млрд руб. Для сравнения: совокупные затраты этих десяти вещателей на «аналог» равнялись, по данным Минкомсвязи, около 0,5 млрд руб. в год.​

Автор: Сергей Соболев.
Теги: Телевидение
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