Минкомсвязи опубликовало график отключения аналогового телевещания

Первый этап отключения аналогового телевещания в 2019 году начнется 11 февраля, говорится в опубликованном на сайте ведомства графике.

В него попадают Магаданская, Пензенская, Рязанская, Тульская, Ульяновская и Ярославская области, а также Чечня. Второй этап стартует 15 апреля в Амурской, Ивановской, Кемеровской, Кировской, Костромской, Курганской, Липецкой, Московской, Новгородской, Сахалинской и Тюменской областях, а также в Москве, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Калмыкии, Мордовии, Удмуртии, Чувашии, Ставропольском крае и Ямало-Ненецком автономном округе.

Третий этап станет самым крупным по числу регионов и начнется 3 июня, когда отключать аналоговое вещание начнут во всех оставшихся регионах.

Первым регионом России, где было отключено аналоговое вещание, стала Тверская область. Это произошло 6 декабря 2018 года.

О том, что правительство объявило о поэтапном переходе с аналогового на цифровое вещание РБК сообщил 15 ноября. В число бесплатных каналов, которые будут доступны в цифровом формате, входят «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург — Пятый канал», «Культура», «Россия 24», «Карусель», ОТР, «ТВ Центр», РЕН ТВ, «Спас», СТС, «Домашний», «Пятница», «Звезда», «Мир», ТНТ, «Муз-ТВ».

Госсубсидия, предусмотренная каналам, инфраструктура которых построена за госсчет, составляет 7,1 млрд руб. Остальные каналы должны будут заплатить за переход 1,3 млрд руб. каждый. Инфраструктура для цифрового вещания уже подготовлена и нацелена на охват 98,1% населения страны. Чтобы обеспечить цифровым телевидением оставшихся граждан, которые проживают в труднодоступных районах, правительство хочет обязать спутниковых операторов передавать сигнал бесплатно. 29 ноября в Госдуму был внесен соответствующий законопроект. Сами крупнейшие спутниковые операторы попросили власти компенсировать им затраты.