Климкин предложил Совету ЕС ввести «креативные санкции» против России

Глава МИД Украины Павел Климкин после заседания Совета Евросоюза заявил, что предложил ЕС ввести несколько типов антироссийских санкций, пишет издание «Европейская правда».

По его словам, речь идет о персональных санкциях против тех, что участвовал в актах агрессии против Украины и ограничении возможностей российских портов в Азовском море. Помимо этого министр обсудил с коллегами из ЕС «некоторые креативные санкции». В чем они заключаются, глава МИД не уточнил.

Он отметил, что Украине нужны санкции, «которые бы почувствовала Россия». Некоторые из министров стран-членов ЕС поддержали предложенные Киевом меры, рассказал Климкин, подчеркнув, что санкции требуют детального обсуждения и решения по ним не стоит ждать в ближайшее время.

Очередное обострение отношений между Киевом и Москвой произошло из-за конфликта в Керченском проливе 25 ноября. Тогда российские пограничники обстреляли и задержали три украинских корабля, по версии ФСБ, нарушивших границу и не предупредивших о своих маневрах. Моряков с украинских кораблей арестовали.

Киев настаивает, что российской стороне было известно о проходе кораблей и считает произошедшее актом агрессии. В ряде областей Украины ввели военное положение, а въезд в страну закрыли для мужчин из России в возрасте от 16 до 60 лет. Кроме того, власти Украины призвали усилить санкционное давление на Россию.

Так, 7 декабря санкции из-за инцидента в Керченском проливе ввела Литва, позже литовский парламент обратился к ЕС и НАТО и попросил их принять меры в связи с «намеренными и последовательными, разрушительными и агрессивными» действиями России против Украины.