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Климкин призвал закрыть для кораблей России порты «цивилизованных стран»
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Климкин призвал закрыть для кораблей России порты «цивилизованных стран»
Конфликт в Азовском море, 04 дек, 23:16
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Климкин призвал закрыть для кораблей России порты «цивилизованных стран»

Украина предложила странам-членам альянса НАТО запретить российским кораблям заходить в порты «цивилизованных стран» в рамках комплексного ответа на задержание украинских моряков в Керченском проливе, заявил глава МИД Украины Павел Климкин на брифинге в Брюсселе, пишет «Европейская правда», подразделение «Украинской правды».

По его словам, «лучшей санкцией» против России была бы как остановка проекта газопровода «Северный поток-2», так и «возможность запрета для некоторых российских судов пользоваться портами цивилизованных стран».

Министр добавил, что ответные меры не должны ограничиваться персональными санкциями против руководства российского флота или береговой охраны.

Генсек НАТО пообещал сохранить военное присутствие в Черном море
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25 ноября российские пограничники обстреляли и задержали три украинских корабля, следовавших в Керченский пролив. Позже их экипаж арестовали. По данным ФСБ, они не предупредили Россию о своем маршруте заранее и проигнорировали требование остановиться. В ВМС Украины позже заявили, что проход через пролив был плановым и российской стороне было известно о маршруте кораблей.

Задержанные корабли ВМС Украины в порту Керчи. Фоторепортаж Еще 1 фото
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Украина сочла задержание кораблей агрессией и ввела на 30 суток военное положение, ограничив также въезд в страну для мужчин из России в возрасте от 16 до 60 лет. В России конфликт в Керченском проливе назвали вторжением в воды страны, задержанных украинских моряков арестовали.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс сохранит высокий уровень военного присутствия в Черном море, сославшись на «агрессивные действия» России.

Теги: НАТО Украина , Павел Климкин
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