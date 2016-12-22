Литва попросила усилить санкции против России из-за инцидента на Азове

Сейм Литвы принял резолюцию, в которой просит ЕС и НАТО усилить санкции в отношении России после инцидента в Керченском проливе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы литовского парламента.

В резолюции отмечается, что Россия предпринимает «намеренно последовательные, разрушительные и агрессивные действия против Украины, Европейского союза (ЕС) и НАТО» и перешла «красную линию» в Керченском проливе. Литовский сейм предлагает передать контроль над «оккупированными и контролируемыми» Россией украинскими территориями ООН, а Москву обязать отпустить украинских «политзаключенных и военнопленных» из тюрем.

«Если Россия не выполнит эти требования в ближайшее время или наложит вето на эти решения, предлагается ввести всеобъемлющие санкции, в том числе в российском газовом, нефтяном и финансовом секторах, включая ее удаление из системы SWIFT», — говорится в сообщении.

Инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября. Корабли погранслужбы ФСБ России обстреляли, задержали и увели в порт Керчи три бронекатера и буксир ВМС Украины. Российская сторона настаивает, что украинские корабли нарушили российскую границу и следовали без предупреждения и разрешения в Азовское море. В Киеве утверждают, что уведомляли российскую сторону и расценили ее действия как агрессию. В итоге Украина ввела военное положение на пограничных с Россией территориях и запретила въезд российским гражданам мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. Кроме того, Украина уведомила о действиях России Международный трибунал по морскому праву и заявила о намерении подать иск в суд ООН.