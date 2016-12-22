Премия РБК 2018
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,99 66,00 EUR Нал. 76,41 75,33 USD Бирж. 66,49 +0,10 EUR Бирж. 75,84 +0,10 USD ЦБ. 66,24 -0,68 EUR ЦБ. 75,71 -0,37 EUR/USD 1,14 -0,00 BTC/USD Бирж. 3519,40 -116,60 IMOEX 2399,60 -1,30% RTSI 1136,82 -1,82% Brent 60,81 -3,83% DJIA 24332,13 -0,23% Nasdaq 7012,18 +0,62%
СМИ сообщили о срыве голосования по Brexit в британском парламенте
Лента новостей
Росавиация сообщила о проекте авиакомпании для местных линий 17:47, Общество Blocktower поставил $1 млн на то, что биткоин поднимется до $50 тыс. 17:30, Крипто Улюкаев оплатил 130 млн руб. штрафа 17:27, Общество В большой семье: тест-драйв Hyundai Santa Fe 17:25, Стиль Силуэт горы Манарага: каким будет новый IT-кластер в Екатеринбурге 17:23, Недвижимость  В Осло вручили Нобелевскую премию мира 17:21, Общество Тысяча и одна идея для дизайна и ремонта квартиры 17:19, РБК и Whirlpool «Касперский» сообщил об атаках на половину промышленных компьютеров 17:07, Технологии и медиа Китайцы попросили Медведева поддержать стройку водопровода с Алтая 17:07, Бизнес Как выглядит оперный театр в Харбине на Севере Китая 17:01, Недвижимость  Завершилось голосование в номинации «Выбор читателей» Премии РБК 16:54, Свое дело Путин поддержал перенос столицы Дальнего Востока 16:52, Политика Спортивная комиссия отложила заседание по делу Нурмагомедова и Макгрегора 16:50, Спорт Порошенко подписал закон о прекращении договора о дружбе с Россией 16:40, Политика Киев засекретил данные о действиях своих кораблей в Керченском проливе 16:38, Политика В работе мобильного банка ВТБ произошел сбой 16:36, Финансы Как легально, выгодно и безопасно продать криптовалюту в России 16:29, РБК и EXMO Прокуратура Москвы проверит данные о попытке выселить больных раком детей 16:25, Общество СМИ сообщили о срыве голосования по Brexit в британском парламенте 16:19, Политика Когда подорожает Ethereum: цена криптовалюты снизилась до $92 16:16, Крипто Суд отклонил иск «Гринпис» о запрете строительства «Северного потока-2» 16:14, Общество Минкомсвязи опубликовало график отключения аналогового телевещания 16:02, Технологии и медиа Вера в надежность денег: почему нужно уходить от депозитов к инвестициям 16:01, РБК и FW Raiffeisen Масштаб-квартира: почему 120 млн кв. м смогут осилить только госкомпании 15:55, Строительство  В Мордовии неизвестный открыл стрельбу в храме 15:51, Общество Роналду заявил о желании увидеть Месси в чемпионате Италии 15:43, Спорт Обед за 15 минут: персональный рецепт итальянской кухни 15:40, РБК и Barilla Kia раскрыла подробности об универсале Ceed для России 15:39, Авто
СМИ сообщили о срыве голосования по Brexit в британском парламенте
Политика, 16:19
0
СМИ сообщили о срыве голосования по Brexit в британском парламенте
Тереза Мэй отложит намеченное на вторник голосование по документу, определяющему условия выхода Британии из ЕС. Премьер-министру не удалось заручиться поддержкой необходимого числа депутатов
Тереза Мэй (Фото: Phil Noble / Reuters)

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй перенесет голосование по документу, определяющему порядок выхода Великобритании из ЕС. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Bloomberg, а также британская газета The Guardian и Би-би-си.

Голосование в палате общин по вопросу об одобрении условий выхода Великобритании из ЕС назначено на вторник, 11 декабря. Документ, который регламентирует отношения Лондона и Брюсселя после выхода Британии из ЕС («сделка по Brexit»), ранее вызвал правительственный кризис. После его публикации о своей отставке объявили сразу несколько британских министров, в том числе министр по делам Brexit Доминик Рааб.

По словам собеседников Bloomberg и The Guardian, о решении отложить голосование Мэй объявит вечером в понедельник. По данным The Guardian, о своем решении перенести голосование Тереза Мэй проинформировала кабинет министров во время телефонной конференции утром, после того как убедилась, что ей не удастся заручиться поддержкой необходимого числа депутатов.

Суд ЕС признал право Лондона передумать насчет Brexit
Политика

Ранее сообщалось, что премьер-министр 10 декабря выступит с заявлением по поводу Brexit перед палатой общин. Затем запланировано выступление действующего министра по делам Brexit Стивена Барклая.

Голосование может быть перенесено на следующую неделю или отложено на начало января, сообщили собеседники The Guardian.

Брюссель не намерен пересматривать условия соглашения, достигнутого в результате длительных переговоров, заявила спикер Европейской комиссии.

Британия и ЕС договорились о сделке по Brexit. Главное
Политика

«По словам председателя Европейской комиссии Жана-Клода Юнкера, эта сделка является лучшей и единственно возможной. Мы не будем пересматривать условия соглашения, [которые сейчас обсуждает парламент Британии]», — цитирует пресс-секретаря ЕК Мину Андрееву Би-би-си.

Ключевые министры британского правительства ранее заявляли, что голосование отложено не будет. В частности, такое заявление ранее утром сделал министр по вопросам окружающей среды и сельского хозяйства Великобритании Майкл Гоув, отмечает The Guardian.

Если британский парламент откажется ратифицировать соглашение с Брюсселем, Лондон окажется на пути к выходу из ЕС без каких-либо взаимных уступок, что откроет путь политическому хаосу и неразберихе, отмечает Bloomberg. Саму Терезу Мэй могут отстранить от должности, а Великобритании могут потребоваться новые выборы или новый референдум для разрешения кризиса, отмечает агентство.

СМИ сообщили о готовности противников Терезы Мэй начать ее отстранение
Политика

Ранее сегодня Европейский суд постановил, что Великобритания в одностороннем порядке может отменить ранее принятое решение выйти из Европейского союза, направив соответствующее уведомление в Европейский совет. Сделать это нужно до истечения срока, установленного для согласования параметров выхода из ЕС (то есть в случае с Британией — до 29 марта).

Автор: Наталья Демченко.
Главное
Путин поддержал перенос столицы Дальнего Востока Политика
Материалы по теме
Тереза Мэй предупредила о последствиях провала сделки по Brexit Политика
Мэй обратилась к британцам с открытым письмом по поводу Brexit Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter