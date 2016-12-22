СМИ сообщили о срыве голосования по Brexit в британском парламенте

Тереза Мэй отложит намеченное на вторник голосование по документу, определяющему условия выхода Британии из ЕС. Премьер-министру не удалось заручиться поддержкой необходимого числа депутатов

Тереза Мэй (Фото: Phil Noble / Reuters)

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй перенесет голосование по документу, определяющему порядок выхода Великобритании из ЕС. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Bloomberg, а также британская газета The Guardian и Би-би-си.

Голосование в палате общин по вопросу об одобрении условий выхода Великобритании из ЕС назначено на вторник, 11 декабря. Документ, который регламентирует отношения Лондона и Брюсселя после выхода Британии из ЕС («сделка по Brexit»), ранее вызвал правительственный кризис. После его публикации о своей отставке объявили сразу несколько британских министров, в том числе министр по делам Brexit Доминик Рааб.

По словам собеседников Bloomberg и The Guardian, о решении отложить голосование Мэй объявит вечером в понедельник. По данным The Guardian, о своем решении перенести голосование Тереза Мэй проинформировала кабинет министров во время телефонной конференции утром, после того как убедилась, что ей не удастся заручиться поддержкой необходимого числа депутатов.

Ранее сообщалось, что премьер-министр 10 декабря выступит с заявлением по поводу Brexit перед палатой общин. Затем запланировано выступление действующего министра по делам Brexit Стивена Барклая.

Голосование может быть перенесено на следующую неделю или отложено на начало января, сообщили собеседники The Guardian.

Брюссель не намерен пересматривать условия соглашения, достигнутого в результате длительных переговоров, заявила спикер Европейской комиссии.

«По словам председателя Европейской комиссии Жана-Клода Юнкера, эта сделка является лучшей и единственно возможной. Мы не будем пересматривать условия соглашения, [которые сейчас обсуждает парламент Британии]», — цитирует пресс-секретаря ЕК Мину Андрееву Би-би-си.

Ключевые министры британского правительства ранее заявляли, что голосование отложено не будет. В частности, такое заявление ранее утром сделал министр по вопросам окружающей среды и сельского хозяйства Великобритании Майкл Гоув, отмечает The Guardian.

Если британский парламент откажется ратифицировать соглашение с Брюсселем, Лондон окажется на пути к выходу из ЕС без каких-либо взаимных уступок, что откроет путь политическому хаосу и неразберихе, отмечает Bloomberg. Саму Терезу Мэй могут отстранить от должности, а Великобритании могут потребоваться новые выборы или новый референдум для разрешения кризиса, отмечает агентство.

Ранее сегодня Европейский суд постановил, что Великобритания в одностороннем порядке может отменить ранее принятое решение выйти из Европейского союза, направив соответствующее уведомление в Европейский совет. Сделать это нужно до истечения срока, установленного для согласования параметров выхода из ЕС (то есть в случае с Британией — до 29 марта).