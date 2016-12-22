Прощание с Людмилой Алексеевой пройдет 11 декабря
Общество, 17:23
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Прощание с Людмилой Алексеевой пройдет 11 декабря
Прощание с правозащитницей Людмилой Алексеевой, которая умерла 8 декабря в возрасте 91 года, пройдет 11 декабря в Центральном доме журналиста. Об этом сообщается на сайте СПЧ.
Уточняется, что прощание будет проходить с 10:00 до 13:00.
Председатель Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева умерла 8 декабря в больнице. Глава СПЧ Михаил Федотов отметил, что в последнее время ей было трудно справляться с болезнью, однако она «оставалась правозащитником до последних мгновений».
В связи с ее смертью выразили соболезнования президент Владимир Путин, председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Мори Паскье, генсек Совета Европы Торбьерн Ягланд и другие.