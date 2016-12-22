Глава ПАСЕ прокомментировала смерть Алексеевой

Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лилиан Мори Паскье прокомментировала смерть российской правозащитницы, одной из основательниц Московской Хельсинской группы (МХГ) Людмилы Алексеевой. Заявление опубликовано на сайте ПАСЕ.

Она напомнила о выступлении Алексеевой в ПАСЕ в 2015 году и отметила вклад правозащитницы в борьбу «на протяжении десятилетий» против нарушения прав человека в СССР, вдохновлявшую активистов в России и за рубежом. «Ее приверженность борьбе за справедливость направляла ее на протяжении всей жизни, несмотря на угрозы и преследования», — сказала Паскье.

​Ранее соболезнования по поводу смерти Алексеевой принесли президент России Владимир Путин, генсек Совета Европы Торбьерн Янгланд и другие официальные лица.

Правозащитница Людмила Алексеева — одна из основателей и председатель Московской Хельсинкской группы (МХГ) — умерла в Москве в возрасте 91 года. Она активно участвовала в диссидентском движении в советское время и в 1977 году эмигрировала в США. Вернувшись в 1993 году в Россию она через три года стала председателем МХГ. До 2008 года Алексеева являлась одним из сопредседателей Всероссийского гражданского конгресса, в 2000-е годы неоднократно участвовала в акциях протеста, в 2012 и 2013 годах выдвигалась на Нобелевскую премию мира.



