Глава Совета Европы назвал Алексееву «матриархом» правозащитников мира

Скончавшаяся российская правозащитница Людмила Алексеева является «мировым матриархом» правозащитников, заявил генсек Совета Европы Торбьерн Ягланд. Об этом говорится в распространенном пресс-релизе, который есть у РБК.

«Людмила Алексеева, Мировой Матриарх защитников прав человека, великая русская и великая европейка, ушла из жизни». — цитируется заявление Ягланда.

Он добавил, что Алексеева была «другом Совета Европы» и его «личным другом». «Она была примером смелости, великой ответственности и благородной преданности своей стране и народу», — подчеркнул Ягланд.

Правозащитница Людмила Алексеева, одна из основателей и председатель Московской Хельсинкской группы (МХГ) умерла в Москве на 92 году жизни. В советское время она была активной участницей диссидентского движения. В 1977 году переехала в США, вернулась в Россию в 1993 году и в 1996 году стала председателем МХГ. До 2008 года она являлась одним из сопредседателей Всероссийского гражданского конгресса. В 2000-е годы неоднократно участвовала в акциях протеста, в 2012 и 2013 годах выдвигалась на Нобелевскую премию мира.



