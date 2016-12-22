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Путин выразил соболезнования в связи со смертью Алексеевой
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Путин выразил соболезнования в связи со смертью Алексеевой
Общество, 22:20
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Путин выразил соболезнования в связи со смертью Алексеевой

Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким главы Московской Хельсинкской группы Людмилы Алексеевой, которая умерла в возрасте 91 года. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

Как отметил представитель Кремля, Путин высоко ценил вклад Алексеевой в становление гражданского общества, а также уважал ее принципиальную позицию по многим вопросам.

Умерла правозащитница Людмила Алексеева
Общество

Уполномоченный при президенте России по правам человека Татьяна Москалькова назвала ее смерть утратой для всех россиян. Она также отметила гражданское мужество и нравственность Алексеевой. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в своем Twitter написал, что Алексеева была «образцом настоящей, не крикливой гражданской доблести».

Людмила Алексеева умерла в московской клинической больнице №15 8 декабря. Ей был 91 год. Глава СПЧ Михаил Федотов отметил, что в последнее время правозащитнице было трудно справляться с болезнью, но она «оставалась правозащитником до последних мгновений».

В 2017 году Алексеева была удостоена Государственной премии Российской Федерации за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности.
 

Теги: Владимир Путин , Людмила Алексеева , правозащитник
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