Путин выразил соболезнования в связи со смертью Алексеевой

Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким главы Московской Хельсинкской группы Людмилы Алексеевой, которая умерла в возрасте 91 года. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».
Как отметил представитель Кремля, Путин высоко ценил вклад Алексеевой в становление гражданского общества, а также уважал ее принципиальную позицию по многим вопросам.
Уполномоченный при президенте России по правам человека Татьяна Москалькова назвала ее смерть утратой для всех россиян. Она также отметила гражданское мужество и нравственность Алексеевой. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в своем Twitter написал, что Алексеева была «образцом настоящей, не крикливой гражданской доблести».
Людмила Алексеева умерла в московской клинической больнице №15 8 декабря. Ей был 91 год. Глава СПЧ Михаил Федотов отметил, что в последнее время правозащитнице было трудно справляться с болезнью, но она «оставалась правозащитником до последних мгновений».
В 2017 году Алексеева была удостоена Государственной премии Российской Федерации за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности.