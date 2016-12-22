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Порошенко попросил главу УПЦ МП помочь с освобождением украинских моряков
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Порошенко попросил главу УПЦ МП помочь с освобождением украинских моряков
Политика, 16:35
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Порошенко попросил главу УПЦ МП помочь с освобождением украинских моряков

Президент Украины Петр Порошенко обратился к предстоятелю Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрию по поводу освобождения задержанных в Керченском проливе украинских моряков. Об этом сообщается на сайте Порошенко.

«Обратился к нему с просьбой немедленно связаться с Москвой для того, чтобы по линии церкви принять соответствующие меры для того, чтобы вернуть [моряков]», — сказал Порошенко. Он добавил, что общался с Онуфрием дважды.

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Политика

В конце ноября Порошенко заявил, что сразу после инцидента в Керченском проливе запросил телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, но не получил ответа. 2 декабря президент Украины сообщил, что российский коллега так и не ответил на запрос о проведении прямых телефонных переговоров. Позднее Путин заявил, что не отвечает на попытки Порошенко провести переговоры, поскольку не хочет участвовать в его предвыборной кампании. По словам российского президента, намерение Порошенко провести разговор является «нехитрой предвыборной комбинацией под видом якобы решения кризиса на Азове».

Российские пограничники задержали 24 украинских моряка и три корабля 25 ноября. По утверждению погранслужбы ФСБ, они нарушили границу России. Украинская сторона утверждает, что предупреждала о маневрах. Позднее суд в Крыму арестовал моряков на два месяца.

Теги: УПЦ МП , церковь , Петр Порошенко
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