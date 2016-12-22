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Нацбанк Украины решил выплатить часть внешнего госдолга в 2019–2020 годах
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Нацбанк Украины решил выплатить часть внешнего госдолга в 2019–2020 годах
Финансы, 14:46
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Нацбанк Украины решил выплатить часть внешнего госдолга в 2019–2020 годах

Украина должна выплатить по внешнему госдолгу около $12 млрд, включая проценты, в 2019–2020 годах. Об этом заявил глава Национального банка страны (НБУ) Яков Смолий в интервью VOX Ukraine.

Ранее Смолий заявлял, что до 2020 года Украина способна выплачивать свои долги без внешнего финансирования, но дальнейшие перспективы экономического роста страны напрямую будут зависеть от реализацией условий программы сотрудничества с МВФ.

В октябре стало известно, что МВФ и Украина договорились о новой программе помощи на $3,9 млрд. Данный кредит по программе stand by рассчитан на 14 месяцев.

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По словам главы НБУ, Киев без программы МВФ не может получить доступ к другим каналам финансирования, включая средства ЕС и Всемирного банка. В связи с этим​ решение подписать новую программу с МВФ, по мнению Смолия, «экономически обосновано».

Ранее сообщалось, что первый транш по новой программе Международного валютного фонда (МВФ) для Украины составит $1,5 млрд. Киев заявил, что рассчитывает получить транш от МВФ в декабре этого года, после окончательного утверждения проекта бюджета на 2019 год.

Смолий отметил, что сбалансированный бюджет является важным условием ценовой и финансовой стабильности. «Как принимать несбалансированный бюджет? Вы же не живете в долг, если не можете его обслуживать», — пояснил он.


 

Теги: Нацбанк Украины , выплаты , госдолг
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