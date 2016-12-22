Нацбанк Украины оценил способности страны выплачивать долги

До 2020 года Украина способна сама выплачивать свои долги, в дальнейшем стране необходимо успешно провести структурные реформы, заявил глава Нацбанка Украины Яков Смолий на совещании с топ-менеджерами крупнейших банков.

«Объем международных резервов Украины достаточен, чтобы пройти через период пиковых платежей по государственному долгу до конца 2020 года и без внешнего финансирования, но дальнейшие перспективы экономического роста страны напрямую будут зависеть от прогресса в проведении структурных реформ», — сказал Смолий.

В частности, речь идет о реформах, которые предусмотрены программой сотрудничества Украины и Международного валютного фонда (МВФ). По его словам, приоритетом на данный момент является усовершенствование корпоративного контроля в госбанках, защита прав кредиторов и свободное проведение валютных операций.