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СМИ назвали сумму первого транша для Украины по новой программе МВФ
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СМИ назвали сумму первого транша для Украины по новой программе МВФ
Политика, 10:51
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СМИ назвали сумму первого транша для Украины по новой программе МВФ

Первый транш по новой программе Международного валютного фонда (МВФ) для Украины составит $1,5 млрд. Об этом сообщает издание «Украинские новости» со ссылкой на источник, знакомый с результатами переговоров с МВФ.

«Первый транш составит $1,5 млрд, второй и третий транши — по $1,2 млрд», — отметил источник.

По прогнозам источника «Украинских новостей», общая сумма средств, выделенных для Украины, к концу 2018 года может составить $2,5 млрд.​

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Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Киев рассчитывает получить транш от МВФ в декабре этого года, после окончательного утверждения проекта бюджета на 2019 год.

Соглашение между Украиной и МВФ о предоставлении кредита на $3,9 млрд было достигнуто в середине октября. Деньги, предоставленные в кредит, будут направлены на работы по снижению инфляции на Украине, консолидации бюджетных средств, а также на проведение реформ.
 

Теги: транш , Украина , МВФ , Сумма
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