МВФ и Украина договорились о новой программе помощи на $3,9 млрд

Международный валютный фонд (МВФ) заявил, что достиг соглашения с властями Украины о предоставлении стране $3,9 млрд. Об этом сообщается на сайте фонда.
«Достигнутое сегодня соглашение отражает обязательство МВФ продолжать помогать Украине в достижении более сильного, устойчивого и всеобъемлющего экономического роста», — говорится в сообщении.
Новый кредит по программе stand by рассчитан на 14 месяцев и заменит существующее соглашение, заключенное в 2015 году и истекающее в марте 2019 года. МВФ отмечает, что кредит будет направлен на работу по снижению инфляции на Украине, консолидации бюджетных средств, а также на проведение реформ по укреплению налогового администрирования, финансового и энергетического секторов.
Теперь соглашение должно быть одобрено и утверждено руководством МВФ и его исполнительным советом.
В середине сентября стало известно, что Украина получит от МВФ финансовую помощь в случае выполнения Киевом антикоррупционных мер и других реформ. Впоследствии правительство Украины и МВФ договорились о повышении стоимости газа до уровня импортного паритета к 2020 году.
В конце месяца украинское издание «Экономическая правда» узнало, что Украина не смогла на 100% выполнить условия четырехлетней программы EFF (Extended Fund Facility, «Механизм расширенного финансирования». — РБК). По этому договору Киев получил $8,7 млрд. Поэтому стороны попытались договориться о более короткой программе кредитования на 12–15 месяцев по программе stand by. Украина планировала получить $5–6 млрд. Помимо антикоррупционной реформы и повышения цен на газ, МВФ настаивал на реорганизации Государственной фискальной службы Украины.