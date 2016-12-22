В ходе протестов в Париже задержали почти 600 человек

В ходе протестов «желтых жилетов» во Франции задержаны 700 человек, 575 из них — в Париже. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на данные полиции.

В ходе протестов во французской столице пострадали 30 человек, трое из них являются сотрудниками правоохранительных органов, указали в полиции. По данным телеканала, в некоторых районах Парижа полиция использовала против демонстрантов слезоточивый газ. Отмечается, что участники беспорядков сожгли несколько автомобилей.

Всего в протестах во всей стране участвуют 30 тыс. человек, 8 тыс. из них — в Париже.

Ранее стало известно, что еще до начала акции протеста в Париже задержали 278 человек. Власти усилили полицейский контроль в городе, опасаясь повторения беспорядков. По словам премьер-министра Франции Эдуара Филиппа, для обеспечения порядка на протестных акциях «желтых жилетов» в стране мобилизуют 89 тыс. полицейских.

Масштабные акции протеста во Франции продолжаются с середины ноября. В начале декабря французские власти решили отложить введение новых налогов на бензин и дизельное топливо на шесть месяцев.