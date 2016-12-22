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Путин и Нетаньяху обсудили военное взаимодействие в Сирии
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Путин и Нетаньяху обсудили военное взаимодействие в Сирии
Политика, 16:49
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Путин и Нетаньяху обсудили военное взаимодействие в Сирии

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщает сайт Кремля.

Отмечается, что израильский премьер проинформировал Путина о деталях проводимой Вооруженными силами Израиля операции вдоль линии, разделяющей его страну и Ливан. Путин отметил важность обеспечения стабильности в регионе в соответствии с резолюцией 1701 Совета Безопасности ООН и благодаря роли временных сил ООН в Ливане.

Говоря о ситуации в Сирии, президент России указал на необходимость совершенствования российско-израильского взаимодействия по военной линии. Также Путин и Нетаньяху условились проработать вопрос проведения личной встречи.

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В ноябре Путин сообщил, что во время встречи с Нетаньяху в Париже обсудил с ним крушение российского военного самолета Ил-20 в сирийской провинции Латакия. По словам Путина, израильская сторона заявила о непричастности к случившемуся.

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Ил-20 был сбит сирийскими средствами ПВО 17 сентября. В результате погибли 15 российских военнослужащих, находившихся на борту. Минобороны России возложило ответственность за случившееся на Израиль, заявив, что его истребители подставили российский самолет под удар. В Израиле отвергают все обвинения. После инцидента с Ил-20 Россия поставила Сирии комплексы С-300.

Теги: Сирия , Владимир Путин , Биньямин Нетаньяху
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