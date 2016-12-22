Путин рассказал об обсуждении с Нетаньяху в Париже крушения Ил-20 в Сирии

Президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Сингапуре сообщил, что во время своей недавней встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Париже обсудил крушение российского военного самолета Ил-20 около сирийской провинции Латакия, которое произошло в сентябре. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отвечая на вопрос, планируются ли в ближайшее время какие-либо дополнительные встречи с главой израильского правительства, он заключил, что пока нет.

«Поговорили, конечно, о той трагедии, которая произошла в Сирии, я имею в виду гибель нашего самолета и наших людей, наших военнослужащих», — заявил Путин. Глава государства подчеркнул, что позиция Израиля по этому вопросу понятна. «Они считают, что не причастны к этой трагедии. Мы, разумеется, говорили об этом, говорили и о других вопросах, связанных с двусторонними отношениями, с ситуацией в регионе в целом и в Сирии, в частности», — добавил президент.

Российский самолет Ил-20 сбили сирийские средства ПВО неподалеку от провинции Латакия 17 сентября. На его борту находились 15 российских военнослужащих, все они погибли. Минобороны возложило ответственность на Израиль, потому что его ВВС «подставили» воздушное судно под удар.