Huawei ответила на обвинения ЕС в исходящей от компании угрозе

Китайская телекоммуникационная компания Huawei опровергла утверждения о том, что она представляет угрозу безопасности. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на сообщение компании.

«Мы категорически отрицаем любые заявления о том, что мы можем представлять угрозу для безопасности», — заявили в компании. В заявлении также отмечается, что никакие правительства никогда не просили Huawei нарушать работу какой-либо сети. «Мы бы никогда не потерпели такого поведения со стороны кого-либо из сотрудников компании», — заявили в Huawei.

Ранее еврокомиссар по цифровой экономике Ансип Андрус заявил, что в Европе стоит беспокоится о возможной угрозе со стороны Huawei. По его словам, существуют опасения, что Пекин требует от технологических компаний сотрудничать с разведкой.

6 декабря в Канаде задержали финансового директора Huawei Technologies Ваньчжоу Мен, ее подозревают в нарушении санкций США против Ирана. Вашингтон ведет расследование против Huawei с апреля 2018 года. При этом годом ранее, ZTE, другая китайская компания, получила штраф на $892 млн из-за поставок своего оборудования в Иран.

По данным газеты Yomiuri и агентства Reuters, после задержания Мен власти Японии решили исключить из госзакупок продукцию как Huawei, так и ZTE. Данные меры собеседники издания объяснили борьбой с утечками данных и кибератаками.

В конце ноября The Wall Street Journal писала, что американские чиновники пытаются убедить другие страны не использовать телекоммуникационное оборудование, сделанное Huawei. По данным издания, представители Вашингтона ведут соответствующие беседы с политиками и руководителями крупных компаний в Германии, Италии и Японии. США пытаются убедить партнеров, что китайское оборудование угрожает кибербезопасности.