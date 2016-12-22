ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,73 64,92 EUR Нал. 75,89 74,08 USD Бирж. 65,62 -0,04 EUR Бирж. 74,85 +0,09 USD ЦБ. 65,61 -0,34 EUR ЦБ. 74,80 -0,34 EUR/USD 1,14 +0,00 BTC/USD Бирж. 4379,60 -263,65 IMOEX 2369,53 +0,49% RTSI 1138,38 +0,97% Brent 63,10 -0,03% DJIA 24464,69 -0,00% Nasdaq 6972,25 +0,92%
США попытались убедить союзников отказаться от оборудования Huawei
Лента новостей
Голикова пообещала снизить количество платных услуг в больницах 03:14, Общество США попытались убедить союзников отказаться от оборудования Huawei 02:45, Политика Зампред ЕП назвал Россию частью решения проблем по Сирии и Ливии 02:31, Политика Глава КЧР заявил о нецелесообразности появления аэропорта в регионе 01:58, Бизнес Навык хвалить: почему важно поощрять себя за победы и достижения 01:34, РБК, Jardin и Greenfield «Роскосмос» объявит конкурс на выбор названий для новых ракет 01:30, Общество Живший на ₽3,5 тыс. депутат заявил об успешном окончании эксперимента 00:59, Общество Скотланд-Ярд опубликовал новые записи с подозреваемыми в Солсбери 00:59, Общество В аэропортах Москвы задержали 14 и отменили шесть рейсов из-за снега 00:21, Общество Матвиенко призвала не вешать камеры для фиксации ПДД «на каждом столбе» 00:11, Общество Moody's назвало X5 Retail Group перспективнее Metro и Tesco 00:01, Бизнес Рэперу Хаски дали трое суток ареста за отказ от освидетельствования 22 ноя, 23:53, Общество Быть в форме: как не переплатить за здоровый образ жизни 22 ноя, 23:42, РБК и Мир Двое детей погибли во время пожара в частном доме в Волгограде 22 ноя, 23:29, Общество Порошенко призвал Раду сообщить России об окончательном расставании 22 ноя, 23:20, Политика Range Rover представил Evoque нового поколения 22 ноя, 23:00, Авто Саркози приехал в Москву и рассказал о дружбе с Путиным 22 ноя, 22:58, Политика 5 советов, которые сделают вас сильнее и помогут противостоять стрессу 22 ноя, 22:45, РБК и Philips Борьба за 3%: насколько реалистичен экономический прогноз до 2036 года 22 ноя, 22:45, Экономика В МИД назвали «придуманной страшилкой» идею милитаризации Азовского моря 22 ноя, 22:38, Политика Верховный суд разрешил изымать единственное имущество у должников 22 ноя, 22:30, Общество Отравившийся «Новичком» полицейский рассказал о своем зараженном доме 22 ноя, 22:25, Общество Посольство России направило в британский МИД ноту по «делу Скрипалей» 22 ноя, 21:48, Политика Бывший вице-президент «Роснефти» из списка Титова вернулся в Россию 22 ноя, 21:46, Политика Грузовик, комбайн, подлодка: как снимают погони в кино 22 ноя, 21:30, РБК и Toyo Трамп пригрозил закрыть границу и разрешил военным стрелять по мигрантам 22 ноя, 21:30, Политика Суд арестовал рэпера Хаски за хулиганство 22 ноя, 21:28, Общество Против руководства ТД «Настюша» завели дело из-за невыплаты зарплат 22 ноя, 21:20, Бизнес
США попытались убедить союзников отказаться от оборудования Huawei
Политика, 02:45
0
США попытались убедить союзников отказаться от оборудования Huawei
Американское правительство пытается убедить союзников не использовать оборудование китайской Huawei Technologies. В Вашингтоне объясняют это вопросами кибербезопасности
Фото: Mark Schiefelbein / AP

Американские чиновники в последние недели пытаются убедить другие страны не использовать телекоммуникационное оборудование, сделанное китайской Huawei. По данным WSJ, соответствующие беседы представители Вашингтона ведут с политиками и руководителями крупных компаний в Германии, Италии и Японии. Американцы пытаются убедить их, что китайское оборудование угрожает кибербезопасности и обещают профинансировать приобретение альтернативных средств связи.

В особенности в Вашингтоне обращают внимание на те государства, в которых находятся американские военные базы. Хотя Пентагон использует собственные спутники и средства связи, однако в случае с интернетом зачастую работа идет через местных частных провайдеров.

При этом часть экспертов считает, что действия Вашингтона связаны как с торговой войной между США и Китаем, так и с технологическим противостоянием двух стран. В Белом доме опасаются, что КНР использует свои компании в разведывательных целях.

В Huawei между тем продолжают настаивать, что их компания никак не связана с правительством и не занимается актами саботажа в других странах. Там указывают, что по уровню безопасности китайское оборудование ничем не уступает аналогам от финской Nokia или шведской Ericsson.

Во втором квартале 2018 года Huawei впервые обогнала Apple по количеству отгруженных смартфонов в мире, заняв второе место после Samsung, такие данные приводит IDC. Huawei отгрузила 54,2 млн устройств, заняв 16% мирового рынка. Всего на мировом рынке за второй квартал 2018-го было отгружено 342 млн смартфонов. На долю Samsung приходилось 21% отгрузок, на долю Apple — 12%.

Как прогнозировала исследовательская компания TrendForce, в третьем квартале в мире число отгруженных смартфонов могло достичь 373 млн штук. На Samsung могло прийтись 19%, на Huawei — 12,5%, на Apple — 11,5%, ожидали в TrendForce.
Автор: Артем Филипенок.
Теги: Huawei
Главное
Скотланд-Ярд опубликовал новые записи с подозреваемыми в Солсбери Общество
Материалы по теме
Huawei обогнала Samsung и Apple на рынке смартфонов в России Технологии и медиа
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter