США попытались убедить союзников отказаться от оборудования Huawei

Американское правительство пытается убедить союзников не использовать оборудование китайской Huawei Technologies. В Вашингтоне объясняют это вопросами кибербезопасности

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Американские чиновники в последние недели пытаются убедить другие страны не использовать телекоммуникационное оборудование, сделанное китайской Huawei. По данным WSJ, соответствующие беседы представители Вашингтона ведут с политиками и руководителями крупных компаний в Германии, Италии и Японии. Американцы пытаются убедить их, что китайское оборудование угрожает кибербезопасности и обещают профинансировать приобретение альтернативных средств связи.

В особенности в Вашингтоне обращают внимание на те государства, в которых находятся американские военные базы. Хотя Пентагон использует собственные спутники и средства связи, однако в случае с интернетом зачастую работа идет через местных частных провайдеров.

При этом часть экспертов считает, что действия Вашингтона связаны как с торговой войной между США и Китаем, так и с технологическим противостоянием двух стран. В Белом доме опасаются, что КНР использует свои компании в разведывательных целях.

В Huawei между тем продолжают настаивать, что их компания никак не связана с правительством и не занимается актами саботажа в других странах. Там указывают, что по уровню безопасности китайское оборудование ничем не уступает аналогам от финской Nokia или шведской Ericsson.

Во втором квартале 2018 года Huawei впервые обогнала Apple по количеству отгруженных смартфонов в мире, заняв второе место после Samsung, такие данные приводит IDC. Huawei отгрузила 54,2 млн устройств, заняв 16% мирового рынка. Всего на мировом рынке за второй квартал 2018-го было отгружено 342 млн смартфонов. На долю Samsung приходилось 21% отгрузок, на долю Apple — 12%.Как прогнозировала исследовательская компания TrendForce, в третьем квартале в мире число отгруженных смартфонов могло достичь 373 млн штук. На Samsung могло прийтись 19%, на Huawei — 12,5%, на Apple — 11,5%, ожидали в TrendForce.