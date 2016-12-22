Huawei обогнала Samsung и Apple на рынке смартфонов в России

В третьем квартале китайский производитель впервые стал лидером российского рынка смартфонов по количеству проданных устройств. В денежном выражении по-прежнему лидирует Apple, занимая почти треть всего рынка

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Китайский производитель Huawei (выпускает смартфоны под брендами Huawei и Honor) впервые стал лидером российского рынка по количеству проданных устройств — в третьем квартале 2018 года его доля составила 28,3%, увеличившись в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие оценки приводит МТС (есть в распоряжении РБК). По данным оператора, на увеличение доли компании повлиял выход новой линейки смартфонов в бюджетном и среднебюджетном сегменте.

Представитель пресс-службы «М.Видео-Эльдорадо» Валерия Андреева подтвердила, что Huawei и Honor впервые стали лидером российского рынка в натуральном выражении. «В течение всего лета и в сентябре Huawei занимала первое место по штучным продажам. Фактически каждый третий смартфон, купленный в России в третьем квартале 2018 года, был произведен ею», — рассказала она. В «М.Видео-Эльдорадо» считают, что Huawei приучила российских покупателей опираться при выборе смартфона не столько на бренд, сколько на функции и цену. «Они показали, что стать заметным игроком и даже игроком номер один можно за счет широкой линейки и доступных технологий», — отметила Андреева.

По данным МТС, всего в третьем квартале в России было продано 8,3 млн смартфонов, что на 1,6% больше, чем год назад. Объем этого рынка вырос на 21%, до 124 млрд руб.

Доля Samsung, который до сих пор являлся лидером российского рынка, составила 24,8% в штучном выражении, Apple — 11,7%.

В денежном выражении позицию лидера с долей 32% сохранила Apple. На втором месте Samsung с долей 26,4%, на третьем — Huawei с 25,4%.

Как отмечается в сообщении МТС, на Samsung, Apple и Honor/Huawei в сумме пришлось 94,1% всех проданных смартфонов в розничной сети оператора в денежном выражении.

Средняя цена на мобильные устройства в третьем квартале составила 14,976 тыс. руб. — это на 19,6% больше, чем год назад. Спрос на смартфоны рос во всех сегментах, кроме самых бюджетных. Продажи устройств стоимостью до 5 тыс. руб. упали в третьем квартале в 1,5 раза относительно аналогичного периода 2017 года. Ценовая категория от 40 тыс. руб., наоборот, показала наиболее интенсивный рост — на 120% в натуральном и 136% в денежном выражении.

Кроме того, в МТС указали, что с июля по сентябрь 2018 года 52% смартфонов в сети оператора было куплено при помощи cashback. Доля устройств, купленных по этой программе, выросла в два раза по сравнению со вторым кварталом 2018 года. «Cashback стал самым эффективным инструментом привлечения покупателей и заменил привычные «скидки» и «бонусные баллы», — отметили в компании.