В Кремле прокомментировали арест Льва Пономарева

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что рассчитывает на беспристрастное рассмотрение дела правозащитника Льва Пономарева, арестованного за публикацию в Facebook. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Мы не можем оценивать решение Тверского суда. Мы рассчитываем на беспристрастное рассмотрение этого вопроса. У нас нет сомнений, что так и произойдет», — заявил Песков в ответ на вопрос журналистов, есть ли надежда на освобождение правозащитника.

5 декабря Тверской суд Москвы назначил лидеру движения «За права человека» Льву Пономареву 25 суток ареста, признав его виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП (повторное нарушение порядка проведения акции). Правозащитник опубликовал на своей странице в Facebook призыв принять участие в несогласованной акции в поддержку членов сообществ «Новое величие» и «Сеть», которая прошла 28 октября у здания ФСБ на Лубянке.

В Совете по правам человека арест Пономарева назвали необъяснимым и позорным.

Ранее Тверской суд оштрафовал правозащитника на 10 тыс. руб. за одиночный пикет у здания Генпрокуратуры в поддержку фигурантов дела «Нового величия».