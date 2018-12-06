Шаргунов попросил Москалькову проверить арест Пономарева

Писатель, депутат Госдумы Сергей Шаргунов сообщил РБК, что уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова получила его обращение с просьбой проверить законность ареста правозащитника Льва Пономарева.

«Я знаю от Татьяны Москальковой, что она мое обращение получила и приняла к сведению, рассчитываю, что она поддержит его. От Генеральной прокуратуры я жду решения. Надеюсь, в ближайшее время решение суда будет опротестовано, это было бы и честно, и человечно. Пономареву избрали максимальную меру наказания, невзирая на возраст и состояние здоровья», — сказал он.

Срочно освободить Пономарева призвала и комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович. В сообщении в Facebook она указала, что невозможно оправдать наказание за распространение информации о публичном мероприятии в мирных целях.

5 декабря Тверской суд Москвы назначил 25 суток ареста 77-летнему лидеру движения «За права человека» Льву Пономареву. Его признали виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП (повторное нарушение порядка проведения акции). Ранее на него составили протокол за то, что он разместил на своей странице в Facebook пост с призывом принять участие в несогласованной акции в поддержку членов сообществ «Новое величие» и «Сеть», которая прошла 28 октября.