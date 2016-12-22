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Свердловская чиновница объяснила слова о детях фразой «я обычный человек»
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Свердловская чиновница объяснила слова о детях фразой «я обычный человек»
Общество, 12:30
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Свердловская чиновница объяснила слова о детях фразой «я обычный человек»

Временно отстраненная от должности глава департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких в интервью блогеру Сергею Колясникову заявила, что сказанная ею фраза «государство не просило вас рожать» на встрече с детьми-волонтерами была произнесена случайно. Фрагмент беседы чиновницы и блогера опубликован на YouTube.

«Ну ляпнула, понимаете <...> На самом деле извиняюсь, извинилась уже. Но я не только чиновник, я все-таки и обыкновенный человек», — пояснила она.

Чиновник обратилась к детям с фразой «государство не просило вас рожать»
Общество

Глацких подчеркнула, что не заслужила столь жесткой критики, которой она и ее семья подверглась в Сети. «Вы считаете, такое унижение человека имеет право на существование? У меня есть близкие, родственники, ребенок, который это видит», — пожаловалась Глацких.

Помимо этого она заявила, что не может покинуть свою должность в департаменте, так как ей «не позволяет совесть» бросить около 400 тыс. вовлеченных в мероприятия ребят.

Глацких указала, что с момента ее отстранения в регионе не реализовали три проекта, которые уже должны были быть запущены. «И с этой вот историей пока я отстранена, идет проверка, нет реализации проектов, причем федеральных проектов, которые реализует вся страна», — отметила чиновница.

Свердловскую чиновницу отстранили после заявления о молодежи
Общество

При этом в разговоре с ТАСС Глацких заявила, что решение о снятии ее с должности должно принять руководство. «Планов у меня в отношении работы нет. Я знаю, что работаю честно и приношу пользу обществу и молодежи, хоть я и не оратор, конечно. Но оставят меня на работе или нет — решать руководству», — сказала она.

5 ноября Ольга Глацких сказала детям-волонтерам, что государство не просило их рожать. При этом родителям она предложила самим финансово «вкладываться в ребенка» наравне с государством.

Позднее она извинилась за свои слова, однако ее отстранили от занимаемой должности. Помимо этого  Глацких исключили из регионального политсовета «Единой России».

Теги: Свердловская область , Чиновник
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