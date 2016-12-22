Свердловская чиновница извинилась за свои слова о молодежи

Директор департамента молодежной политики Свердловской области, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Ольга Глацких извинилась за свои слова о том, что государство ничего не должно молодежи. Об этом сообщает ТАСС.
При этом Глацких добавила, что хотела «усилить мотивацию молодежи самостоятельно и активно развиваться, а не только рассчитывать на государство».
Ранее телеканал «ЭХО-ТВ24» опубликовал видеозапись со встречи Глацких с молодежью Кировграда, на которой чиновница заявила, что «вам государство вообще в принципе ничего не должно, вам должны ваши родители». По ее словам, родители должны сами финансировать своих детей наравне с государством.
«Вы думаете легко организовать мероприятие и это дешево стоит? Поверьте, это недешево. А зарплаты — мне коллеги не дадут соврать — трехкопеечные у всех чиновников и муниципальных служащих», — заявила Глацких.
После ее выступления губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал «разобраться и сделать выводы».
29-летняя Ольга Глацких стала во главе департамента молодежной политики Свердловской области в 2016 году. В 2003 году гимнастка завоевала золотую медаль на чемпионате Европы в Ризе, в 2005-м — на чемпионате мира в Баку. Также в 2004 году принесла России золото в составе команды на Олимпиаде в Афинах.