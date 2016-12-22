Москалькова посетила трех раненых моряков в «Матросской тишине»

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова посетила троих задержанных украинских моряков в московском СИЗО «Матросская тишина». Об этом она написала на своей странице в Instagram.

Она рассказала, что беседовала с моряками об условиях содержания и состоянии здоровья. По словам Москальковой, им оказывается необходимая медицинская помощь. При этом медики оценивают полученные ими при задержании травмы как легкие ранения.

«На условия содержания жалоб не поступило, они содержатся в медицинской части, в просторных, чистых камерах с большими окнами», — сообщила омбудсмен.

​Москалькова добавила, что морякам предоставляют усиленное питание. Они могут открыть счета и приобретать дополнительные продукты. По словам омбудсмена, украинские военнослужащие также получили литературу из библиотеки. Москалькова рассказала, что они ведут переписку с родными и близкими по электронной почте.

25 ноября три украинских военных корабля были задержаны российскими пограничниками, которые применили оружие. По данным ФСБ, они вошли в территориальные воды России без разрешения, игнорировали требования остановиться и совершали опасные маневры.

Украинских моряков и сотрудников СБУ арестовали и обвинили в незаконном пересечении границы (ст. 322 УК РФ). При задержании трое моряков были ранены. Их переправили в больницу московского СИЗО «Матросская тишина», а остальных отправили в «Лефортово».

В связи с инцидентом президент Украины Петр Порошенко ввел военное положение в десяти областях страны до 26 декабря.