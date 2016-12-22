Луценко пригрозил лишать гражданства Украины из-за венгерских паспортов

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что СБУ расследует случаи предоставления венгерского гражданства гражданам Украины, проживающим в Закарпатской области. Об этом сообщает УНИАН.

«Соответствующее производство зарегистрировано. Служба безопасности Украины ведет следствие, мы ведем процессуальный надзор», — сказал Луценко, подчеркнув, что двойное гражданство противоречит Конституции Украины.

«Если есть доказательства двойного гражданства — это должно наказываться», — добавил он.

Генпрокурор в качестве примера вспомнил депутата Верховной рады, автора плана об аренде Крыма Андрея Артеменко, которого президент Украины Петр Порошенко лишил гражданства из-за паспорта Канады.

Луценко подчеркнул, что, если СБУ установит факт наличия двойного гражданства у любых лиц — «мэров, губернаторов, министров, пенсионеров, военнослужащих» — они также будут лишены украинского паспорта.

19 сентября «Укринформ» опубликовало видео выдачи гражданам Украины венгерских паспортов в консульстве Венгрии в закарпатском городе Берегово. При этом после произнесения текста присяги у них просят не сообщать властям о получении паспортов.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что раздача венгерского гражданства противоречит Венской конвенции о консульских сношениях. Он обещал, что Украина на это отреагирует.

После встречи с коллегой из Венгрии Петером Сийярто на полях 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Климкин заявил, что Киев намерен выслать венгерского консула, если Будапешт сам его не отзовет.